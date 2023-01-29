МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 16 по 22 января снизился на 1 пункт и составил 96,5 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по антисептикам (на 6%, до 211 рублей), одноразовым перчаткам (на 1%, до 142 рублей). Снизился он по лимонам (на 7%, до 41 рубля), кусковому мылу (на 4%, до 103 рублей), туалетной бумаге (на 2%, до 105 рублей), медицинским маскам (на 1%, до 96 рублей). По гречке он сохранился на прежнем уровне (93 рубля).

Таким образом, Covindex за неделю снизился на 1 пункт и составил 96,5 пункта.

Эксперты "Чек Индекса" в исследуемый период зафиксировали рост спроса на санитайзеры: компании закупали их в большем объеме, чем раньше из-за выхода работников на работу после новогодних каникул. Кроме того, граждане продолжают использовать средства индивидуальной защиты на фоне высокого объема заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.