Семья мобилизованного в России сможет получить единое пособие на ребенка
"Объясняем.рф": семьи мобилизованных в России смогут получать единое пособие и на ребенка
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доходы мобилизованных в России не учитываются при назначении единого пособия, поэтому семьи могут оформить выплаты и на детей, следует из данных на сайте "Объясняем.рф".
"Да, может. Как сообщили в Минтруде РФ, доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия", — отвечает порта на вопрос о едином пособии для детей из семей мобилизованных.
Отмечается, что на выплаты имеют право семьи с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. При этом доходы мобилизованных россиян, в том числе трудовые доходы до частичной мобилизации, выплаты от Министерства обороны и социальные выплаты, не учитываются при назначении пособия.
Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет высчитываться от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
https://1prime.ru/society/20230130/839629734.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.