МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Доходы мобилизованных в России не учитываются при назначении единого пособия, поэтому семьи могут оформить выплаты и на детей, следует из данных на сайте "Объясняем.рф". Россиянам напомнили о росте пособий и выплат в феврале

"Да, может. Как сообщили в Минтруде РФ, доходы мобилизованных не влияют на возможность получения единого пособия", — отвечает порта на вопрос о едином пособии для детей из семей мобилизованных.

Отмечается, что на выплаты имеют право семьи с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. При этом доходы мобилизованных россиян, в том числе трудовые доходы до частичной мобилизации, выплаты от Министерства обороны и социальные выплаты, не учитываются при назначении пособия.

Размер выплаты на ребенка составляет 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет высчитываться от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.