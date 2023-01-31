МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Жительницу Багратионовска Калининградской области обвинили в мошенничестве с участками "мертвых душ" на 3,7 миллиона рублей, следует из сообщения региональной прокуратуры в мессенджере Telegram. Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Отмечается, что обвиняемая "оформляла межевые планы на земельные участки и подавала в уполномоченные органы документы для государственной регистрации права собственности" от лица умерших.

По данным следствия, она подготовила фальшивые бумаги от имени десяти умерших с правом на земельные участки в Багратионовском районе, и подписывала договоры дарения на себя и других людей.

Подчеркивается, что афера нанесла наследникам и бюджету ущерб на сумму более чем в 3,7 миллиона рублей.

Соответствующее уголовное дело направили в Ленинградский районный суд, добавляют в прокуратуре.