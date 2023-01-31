В Калининградской области раскрыли аферу в стиле "Мертвых душ"
Калининградская прокуратура: жительницу региона обвинили в афере в стиле "Мертвых душ"
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Жительницу Багратионовска Калининградской области обвинили в мошенничестве с участками "мертвых душ" на 3,7 миллиона рублей, следует из сообщения региональной прокуратуры в мессенджере Telegram.
Отмечается, что обвиняемая "оформляла межевые планы на земельные участки и подавала в уполномоченные органы документы для государственной регистрации права собственности" от лица умерших.
По данным следствия, она подготовила фальшивые бумаги от имени десяти умерших с правом на земельные участки в Багратионовском районе, и подписывала договоры дарения на себя и других людей.
Подчеркивается, что афера нанесла наследникам и бюджету ущерб на сумму более чем в 3,7 миллиона рублей.
Соответствующее уголовное дело направили в Ленинградский районный суд, добавляют в прокуратуре.
https://1prime.ru/society/20230131/839641798.html
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