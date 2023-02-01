Теперь россияне смогут заходить на портал "Госуслуги" по биометрии
С 1 февраля россияне смогут заходить на портал "Госуслуги" по биометрии
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пользователи с 1 февраля смогут воспользоваться биометрией для входа на "Госуслуги".
Осенью прошлого года Минцифры сообщило, что использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Кроме того, в Минцифры отметили, что войти через биометрию на портал "Госуслуг" смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков.
А в будущем регистрация в ЕБС будет также доступна через МФЦ или специальное мобильное приложение, но для регистрации с помощью этого мобильного приложения пользователю будет нужен загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.
https://1prime.ru/society/20230201/839644957.html
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