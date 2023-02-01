МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Пользователи с 1 февраля смогут воспользоваться биометрией для входа на "Госуслуги". Минцифры предоставит опцию удаления персональных данных через "Госуслуги"

Осенью прошлого года Минцифры сообщило, что использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Кроме того, в Минцифры отметили, что войти через биометрию на портал "Госуслуг" смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков.

А в будущем регистрация в ЕБС будет также доступна через МФЦ или специальное мобильное приложение, но для регистрации с помощью этого мобильного приложения пользователю будет нужен загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.