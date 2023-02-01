МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Запад пытался провести в 2022 году в России блицкриг ментальной войны, но потерпел неудачу, заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества". Эксперт подсчитал, на сколько процентов Китай может заменить России Запад

По словам Ильницкого, в феврале-марте 2022 года Запад попытался обеспечить в России блицкриг ("молниеносную войну") в экономической и ментальной сферах в сроки привычного вооруженного конфликта и, тем самым, допустил ошибку.

Как поясняет автор, если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум 1-2 года, чтобы добиться предательства элит страны, и 8-15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность.

"Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для "пятой колонны", — пишет Ильницкий.

В то же время, по его словам, "о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все "как было".

Ильницкий уточняет, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ, чтобы затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры.

Автор добавляет, что Запад также ошибся, обнажив истинные цели своего ментального блицкрига, не провел достаточной предварительной подготовки, не создав красивой, но лживой альтернативы и, тем самым, нарушил правила и логику действий.