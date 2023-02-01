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Депутат сообщил о задержании главы Счетной палаты Самарской области
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Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн. Он написал: "Председатель... ПРАЙМ, 01.02.2023
новости, общество , россия, счетная палата, самарская область, председатель, задержание, депутат, александр хинштейн
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн.
Он написал: "Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)".
Вместе с тем парламентарий отметил, что уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области.