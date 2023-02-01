МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от региона Александр Хинштейн. МВД попросило заочно арестовать бизнесмена Зимина* за мошенничество

Он написал: "Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана сегодня по признакам ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)".

Вместе с тем парламентарий отметил, что уголовное дело возбуждено ГСУ при ГУ МВД Самарской области.