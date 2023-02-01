Французский политик назвал Макрона "послушным песиком Урсулы и НАТО"
Французский политик Филиппо назвал Макрона "песиком Урсулы и НАТО" после слов о самолетах для Киева
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо написал в Twitter, что президент Франции Эммануэль Макрон, допуская поставки боевых самолетов на Украину, ведет себя — как "песик НАТО", передает РИА Новости.
Отметив, что США и ФРГ однозначно отказались поставлять боевые самолеты Зеленскому, Филиппо заявил: "А Макрон отвечает: "ничто не запрещено!" Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы и НАТО, правильно?! Нелепо!"
https://1prime.ru/society/20230201/839647926.html
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