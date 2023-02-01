МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо написал в Twitter, что президент Франции Эммануэль Макрон, допуская поставки боевых самолетов на Украину, ведет себя — как "песик НАТО", передает РИА Новости. Макрон анонсировал "амбициозный ответ" на закон США о снижении инфляции

Отметив, что США и ФРГ однозначно отказались поставлять боевые самолеты Зеленскому, Филиппо заявил: "А Макрон отвечает: "ничто не запрещено!" Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы и НАТО, правильно?! Нелепо!"