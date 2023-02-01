МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Численность населения России по состоянию на 1 января составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек, показатель сократился более чем на 550 тысяч человек по сравнению прошлым годом, свидетельствуют предварительные данные Росстата (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года). В ООН заявили о росте численности населения Земли до восьми миллиардов

В документе отмечается, что Росстат не учитывал статистику по ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

На 1 января 2022 года численность населения страны (с учетом итогов ВПН-2020) составлял 146 миллионов 980 тысяч 61 человек, снизившись на 555 332 человека.

Подчеркивается, что почти 109,6 миллиона человек проживают в городах, почти 36,8 миллиона — в сельской местности.

Оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения с ежегодным прибавлением числа родившихся и прибывших на территорию и вычитанием числа умерших и выбывших с данной территории, добавляют в Росстате.