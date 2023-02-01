МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин призвал обеспечить начисление социальных выплат россиянам вовремя и в полном объеме. Соцфонд назначил единое пособие родителям более 2,1 миллиона детей

В ходе заседания кабмина премьер напомнил, что с февраля пособия и компенсации вырастут примерно на 12 процентов. Это касается в том числе мер поддержки инвалидов, ветеранов и семей с детьми.

Кроме того, увеличится размер маткапитала: он составит более 580 тысяч рублей на первого ребенка и свыше 775 тысяч на последующих.

"Коллеги, нужно организовать эту работу так, чтобы люди получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", — подчеркнул Мишустин.