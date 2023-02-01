2023-02-01T14:48:57+03:00
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Мишустин призвал обеспечить своевременную выплату пособий
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Председатель правительства Михаил Мишустин призвал обеспечить начисление социальных выплат россиянам вовремя и в полном объеме. В ходе заседания кабмина премьер напомнил, что с... ПРАЙМ, 01.02.2023
общество , экономика, новости, михаил мишустин, социальные выплаты, соцподдержка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин призвал обеспечить начисление социальных выплат россиянам вовремя и в полном объеме.
В ходе заседания кабмина премьер напомнил, что с февраля пособия и компенсации вырастут примерно на 12 процентов. Это касается в том числе мер поддержки инвалидов, ветеранов и семей с детьми.
Кроме того, увеличится размер маткапитала: он составит более 580 тысяч рублей на первого ребенка и свыше 775 тысяч на последующих.
"Коллеги, нужно организовать эту работу так, чтобы люди получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", — подчеркнул Мишустин.