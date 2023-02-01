2023-02-01T15:35:39+03:00
2023-02-01T15:35:39+03:00
2023-02-01T15:35:39+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230201/839655383.html
Минтруд сообщил об увеличении пособий с 1 февраля
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В России с 1 февраля увеличится размер социальных выплат, пособий и компенсаций, повышение затронет более 16 миллионов человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков. "С 1 февраля... ПРАЙМ, 01.02.2023
общество , экономика, новости, минтруд рф, антон котяков, пособия, выплаты, соцподдержка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В России с 1 февраля увеличится размер социальных выплат, пособий и компенсаций, повышение затронет более 16 миллионов человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
"С 1 февраля увеличатся выплаты, пособия и компенсации более чем для 16 миллионов граждан", сказал он.
Министр уточнил, что повышенные выплаты буду получать инвалиды, ветераны, Герои России. Для семей с детьми предусмотрено единое пособие, добавил он.
Кроме того, повышается сумма разового пособия при рождении ребенка. Теперь она составит 22,9 тысячи рублей.
Выплата героям или полным кавалерам ордена Славы вырастет до 83,5 тысячи рублей в месяц.
Единовременное пособие для беременных жен военных, проходящих службу по призыву, увеличится до 36,2 тысячи рублей.