МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В России с 1 февраля увеличится размер социальных выплат, пособий и компенсаций, повышение затронет более 16 миллионов человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Мишустин призвал обеспечить своевременную выплату пособий

"С 1 февраля увеличатся выплаты, пособия и компенсации более чем для 16 миллионов граждан", сказал он.

Министр уточнил, что повышенные выплаты буду получать инвалиды, ветераны, Герои России. Для семей с детьми предусмотрено единое пособие, добавил он.

Кроме того, повышается сумма разового пособия при рождении ребенка. Теперь она составит 22,9 тысячи рублей.

Выплата героям или полным кавалерам ордена Славы вырастет до 83,5 тысячи рублей в месяц.

Единовременное пособие для беременных жен военных, проходящих службу по призыву, увеличится до 36,2 тысячи рублей.