МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг, 2 февраля, посетит Волгоград, где организованы праздничные мероприятия в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин поручил до сентября внести изменения в нацпроекты и госпрограммы

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она развернулась на территории площадью около 100 тысяч квадратных километров, а в сражениях на разных этапах с обеих сторон участвовало свыше 2,1 миллиона человек. Разгром действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск коренным образом изменил ход войны и стал предвестником победы советской армии над немецкими захватчиками.

Путин в праздничный день почтит память советских солдат, участвовавших в Сталинградской битве, возложив венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане. Планируется, что в ходе поездки в Волгоград глава государства также выступит на торжественном концерте, посвященном юбилейной дате.

Также в график президента включены встреча с представителями общественных патриотических и молодежных организаций (общение пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва") и разговор с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

СТАЛИНГРАД ВМЕСТО ВОЛГОГРАДА

Праздничные дни — 1 и 2 февраля — были объявлены губернатором выходными в Волгоградской области. В целом в дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде пройдет около 250 мероприятий, главными из которых станут военный парад, концерт под управлением дирижера Юрия Башмета, а также салют на Мамаевом кургане и центральной набережной.

На основных въездах в город к праздничной дате также поменяли дорожные указатели "Волгоград' на "Сталинград". Такая традиция зародилась еще 19 ноября 2022 года — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Ранее звучала идея в целом переименовать Волгоград в Сталинград. С такой инициативой выступал Международный союз бывших малолетних узников, позднее ее поддержал бывший премьер-министр РФ, председатель экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Степашин. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечал журналистам, что никаких обсуждений на этот счет в Кремле не ведется.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАЛИНГРАДА

На фоне подготовки к 80-летию победы в Сталинградской битве обсуждалась и идея ввести для детей Сталинграда федеральные льготы, как у защитников Севастополя и блокадников. Такая идея прозвучала 17 июля на встрече зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с ветеранами.

Мотивация для таких изменений заключается в том, что закон о соцподдержке жителей Сталинграда носит областной характер, поэтому если гражданин живет за пределами региона, то льготы на него не распространяются. Медведев тогда назвал ситуацию не вполне справедливой и пообещал передать просьбу в Минтруд и Минфин. Однако пока соответствующего решения принято не было.

НАПУТСТВИЕ ПУТИНА ДЛЯ ВОЛГОГРАДЦЕВ

Путин традиционно придает большое значение победе в Сталинградской битве. К примеру, поездка президента в Волгоград в 2018 году на 75-летие победы в Сталинградской битве была не менее насыщенной, чем в 2023-м. Тогда президент также возложил венок к Вечному огню и выступил на торжественном концерте, кроме того, он посетил интерактивный музей "Россия — моя история" и побеседовал с участниками движения "Волонтеры Победы".

Выступая тогда на концерте, Путин размышлял о наследстве, которое передали россиянам защитники Сталинграда, — это "любовь к Родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради ее процветания". А на встрече с волонтерами Путин напутствовал слушателей не просто "любоваться" тем, чтобы было сделано ветеранами, но и "добиваться своих результатов, своих побед и стремиться к ним во что бы то ни стало, преодолевать трудности".

БОРЬБА ЗА ПАМЯТЬ

Меньше месяца назад Путин лично благодарил ветеранов Великой Отечественной войны, но по другому поводу. Глава государства 18 января посетил Санкт-Петербург, отмечавший 80 лет прорыва блокады Ленинграда. В ходе поездки у Путина состоялось общение с защитниками и жителями блокадного Ленинграда, общественниками.

Часть выступления Путина касалась сохранения исторической памяти. В частности, Путин заявил, что она необходима для того, чтобы таких трагедий, как Великая Отечественная война, никогда не повторялось. Поэтому, продолжал президент, нужно уделить внимание воспитанию молодежи — передать им знания и воспоминания ветеранов, в то время как другие страны, по словам Путина, сознательно предают забвению подобные факты, чтобы исходя из текущей политической конъюнктуры оказывать давление на РФ.