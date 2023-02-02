МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Мошенники стали обзванивать россиян по WhatsApp от имени "Госуслуг" для того, чтобы под предлогом доставки корреспонденции выманить у потенциальной жертвы информацию, зарегистрировать ее на финансовом маркетплейсе и оформить на нее кредит, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Аферисты начали звонить россиянам через мессенджеры с номеров США и Канады

"Одному из наших сотрудников поступил звонок по WhatsApp от имени "Госуслуг". Звонивший сообщил, что человеку якобы пришло письмо, и поинтересовался, как будет удобнее получить корреспонденцию — в МФЦ или почтой?", — рассказала эксперт.

Сотрудник "Мошеловки" сразу понял, что ему звонят аферисты, так как специалисты "Госуслуг" никого не обзванивают, а все сообщения на портале можно прочесть в личном кабинете, отметила Лазарева. При этом он продолжил разговор и ответил, что ему удобнее получить письмо через МФЦ. На это мошенник заявил, что сотруднику сейчас придет смс с кодом, и его нужно будет продиктовать, рассказала эксперт.

"Нашему сотруднику пришел код от финансового маркетплейса banki.ru. Смс аналогичного содержания портал присылает, когда пользователь регистрирует на нем личный кабинет", — отметила Лазарева.

Специалист "Мошеловки" положил трубку. Эксперты полагают, что в продолжении разговора мошенник запросил бы код из смс еще раз и оформил бы на жертву кредитную заявку в одном из банков-партнеров платформы. "Следующим шагом было бы удаленное подтверждение заявки от имени жертвы, а результатом — необходимость выплачивать кредит, который присвоили бы мошенники", — указала Лазарева.

Эксперт призвала проявлять бдительность и напомнила, что просьба назвать код из смс может исходить только от мошенников, даже если сообщение пришло из, казалось бы, доверенного источника.