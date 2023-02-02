МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Полностью защититься от "мобильного шпионажа" невозможно, так как функции наблюдения за пользователем изначально встроены в операционную систему электронного устройства, и даже выключенные смартфоны продолжают обмениваться информацией, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Group-IB. Россиянам посоветовали не заряжать смартфоны ночью

"Полностью защититься от слежки смартфона нельзя никак, так как мобильный шпионаж является фактически встроенным функционалом операционных систем мобильных устройств. Даже в отключенном состоянии смартфоны продолжают обмениваться информацией", — заявили эксперты.

Несмотря на это, слежку можно свести к минимуму. Так, специалисты советуют не устанавливать приложения из непроверенных источников, удалять неиспользуемые, ограничивать доступ приложений к камере, диктофону, а также геопозиции. "Смартфон фонит данными", — считает специалист лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Игорь Михайлов.

"Сами iPhone и Android, умные устройства передают телеметрию — например, голосовые помощники записывают обстановку вокруг пользователя. Телеметрия (сбор данных для их мониторинга — ред.) — очень обтекаемое понятие, под которым может скрываться что угодно", — пояснил он.

Эксперт отмечает, что многие компании на протяжении долгого времени не раскрывали, какие именно данные они получали с помощью телеметрии. Михайлов подчеркнул, что современные смартфоны передают разработчикам устройств или операционных систем данные о своих владельцах на регулярной основе, а пользователи, устанавливая приложения, с этим фактически соглашаются. Так, по словам эксперта, сервисы, показывающие загруженность на автомобильных дорогах, автоматически передают данные геопозиции на сервера компаний-разработчиков.

"Часто пользователю достаточно произнести некое ключевое слово, чтобы различные ресурсы стали показывать ассоциированную с ним рекламу. Также реклама может быть связана с местоположением устройства", — резюмировал эксперт.