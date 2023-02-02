МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Япония впервые за 20 лет зафиксировала рост уровня преступности в 2022 году, сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные национального полицейского агентства. Промышленное производство в Японии в декабре снизилось на 0,1 процента

Так, в прошлом году зарегистрировано 601,39 тысячи случаев преступлений, что на 5,9% больше показателя 2021 года — рост наблюдается впервые за 20 лет.

Японские правоохранительные органы выявили 115,73 тысячи случаев, в которых могли быть совершены преступные действия в отношении несовершеннолетних, и 84,5 тысячи случаев домашнего насилия. Оба показателя выросли по сравнению с 2021 годом.

Рост наблюдался и по числу финансовых преступлений, в частности, мошенничества. Так, в 2022 году общий ущерб пострадавших в результате финансовых преступлений достиг 36,14 миллиарда иен (около 281 миллиона долларов), что на 28,2% выше показателя годом ранее. Кроме того, зафиксирован рост на 57,5% числа требований выплаты выкупа в ходе кибератак.

Число тяжких преступлений, самым громким из которых стало убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выросло в 2022 году на 8,1% — до 9,54 тысячи.

Агентство отмечает, что статистика демонстрирует постепенный рост числа преступлений с весны прошлого года, это может быть связано со снятием ограничений по коронавирусу.