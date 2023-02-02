МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, самой востребованной стала профессия учителя — на нее пришлось 30% всех вакансий отрасли, свидетельствуют данные платформы "Авито Работа", с которыми ознакомилось РИА Новости. В России растет спрос на специалистов в сфере гостеприимства

"Профессии в образовании становятся все более востребованными… По итогам года спрос на специалистов этой сферы вырос на 20%… В первую очередь образовательные учреждения нуждаются в учителях. На эту профессию пришлась наибольшая доля объявлений — 30% от общего числа вакансий", — сообщили в "Авито" по итогам исследования спроса на платформе "Авито Работа". В 2022 году на платформе было размещено более 38 000 объявлений о вакансиях в сфере образования.

На платформе учителям предлагается зарплата в диапазоне от 25 000 до 150 000 рублей в зависимости от опыта, объема занятости и места работы.

Эксперты отмечают, что потребность в преподавателях выросла на фоне развития новых подходов к обучению: образовательные программы быстро меняются, учебные заведения стремительно модернизируются, появляется все больше онлайн-школ и дистанционных курсов.

По данным исследования, на втором месте по востребованности – воспитатели. На них пришлось 23% общего числа вакансий в сфере образования, а спрос на них в 2022 году увеличился на 15%. Эксперты связывают рост числа вакансий с открытием новых детских садов и расширением числа групп разной направленности. По данным исследования, зарплата воспитателей может доходить до 80 000 рублей в месяц.

Кроме того, вырос спрос на педагогов-репетиторов — на них пришлось 7% всех вакансий в образовании. Связано это с развитием возможностей и заведений дополнительного образования, таких как языковые школы, детские центры, курсы подготовки к экзаменам, а также с трендом на непрерывное обучение людей самых разных возрастов. Оплата труда репетиторов в основном зависит от количества часов и начинается примерно от 1000 рублей за урок.

"Тренд на постоянное усовершенствование образовательных процессов, в том числе с помощью цифровых технологий, будет только усиливаться", — комментирует управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель. По его словам, это продолжит стимулировать рост спроса на педагогов, "обладающих новыми компетенциями и в совершенстве владеющих набором онлайн-инструментов".