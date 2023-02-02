МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Россияне со 2 февраля не смогут подавать заявления на получение заграничного паспорта нового образца через "Госуслуги", сообщается на портале. Мошенники начали звонить от имени "Госуслуг"

"Со 2 февраля прием заявлений…временно приостановлен", — говорится в публикации.

Как уточняется, речь идет о заявках на выпуск загранпаспортов с электронным носителем.

Тем, кто уже подал заявление, рекомендуется дождаться ответа с инструкцией о дальнейших действиях. Если заявление было подано не через портал, необходимо обратиться в миграционный орган по месту подачи заявления для оформления документа. Россияне смогут запретить некоторые сделки с недвижимостью на "Госуслугах"

В конце прошлого месяца "Госуслуги" начали предупреждать россиян о том, что выдача "загранов" нового образца будет приостановлена до второй половины марта. Как уточнялось, причина носит технический характер на стороне АО "Гознака".

В четверг акционерное общество сообщило, что ожидает восстановления ритмичного производства и персонализации загранпаспортов в течение месяца, после того как производящая микрочипы для паспортов компания "Микрон" перенастроит оборудование и оптимизирует технологические процессы.

В Минпромторге подтвердили, что приостановка в выдаче паспортов связана с донастройкой процессов на "Микроне", которая завершится в ближайшее время.

Заграничный паспорт нового образца — биометрический документ, имеющий срок службы в десять лет. В титульной странице содержится микрочип с данными о его владельце, в том числе сканами отпечатков пальцев. Для его оформления необходимо оплатить госпошлину в размере 5000 рублей для взрослых и 2500 для детей до 14 лет.

Загранпаспорт старого образца действует пять лет, а его оформление стоит 2000 рублей для взрослых и 1000 рублей для детей.