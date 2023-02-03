Военные США отслеживают разведывательный воздушный шар над севером страны
Пентагон: американские военные отслеживают разведывательный воздушный шар над севером США
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американские военные последние несколько дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США, передает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
"Американское правительство обнаружило и отслеживает высотный наблюдательный зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США", — сказал он.
Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только зонд был обнаружен, добавил Райдер. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана, сказано в сообщении.
https://1prime.ru/society/20230203/839676505.html
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