МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Американские военные последние несколько дней отслеживают предполагаемый китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США, передает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера. Лавров рассказал о намерении США подавить европейскую экономику

"Американское правительство обнаружило и отслеживает высотный наблюдательный зонд, который прямо сейчас находится над континентальной частью США", — сказал он.

Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только зонд был обнаружен, добавил Райдер. Он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана, сказано в сообщении.