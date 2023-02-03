МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Усилия западных стран превратили единство европейских народов в раздробленность, поэтому возвращаться России в Совет Европы бессмысленно, заявил в беседе с "Парламентской газетой" заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. МИД высказался о планах Эстонии об ограничении судоходства в Финском заливе

Охарактеризовав Совет как "некий предбанник Европейского союза", дипломат отметил, что страницу членства в России в этом объединении пора перевернуть, поскольку "организация безвозвратно отошла от заложенных в ее Уставе объединительных принципов".

По словам Грушко, Совет изначально создавался для "достижения большего единства" народов Европы, но благодаря усилиям Запада превратился "в нечто противоположное".

"В такую организацию даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться. Государства ЕС и НАТО беззастенчиво использовали ее механизмы в своих узкогрупповых политических целях, для продвижения чуждых нам "прогрессистских" ценностей, для переформатирования внутриполитического ландшафта по западным лекалам", — заключил дипломат.