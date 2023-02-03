СМИ узнали, что США предлагали Украине отдать России часть территории
NZZ: директор ЦРУ предлагал Украине отдать России 20 процентов территории в обмен на мир
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Директор ЦРУ Уильям Бернс предлагал Киеву передать Российской Федерации 20 процентов территории Украины в обмен на заключение мирного соглашения, передает издание Neue Zürcher Zeitungсо, ссылаясь на неназванные высокопоставленные источники.
Как сообщает издание, в середине января президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ обсудить этот вариант с Москвой и Киевом, однако обе стороны отказались.
Именно после этого, как утверждает Neue Zürcher Zeitungсо, Байден решил поставить на Украину танки Abrams.
https://1prime.ru/society/20230203/839677317.html
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