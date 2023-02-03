МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Информация о посадке буксира "Нефтегаз-55" на мель в поселке Дунай однозначно не подтверждается, рассказала РИА Новости пресс-секретарь администрации города Фокино, в который входит Дунай, Екатерина Приписнова. Севшее на мель в Босфоре судно отбуксировали

Ранее в соцсетях появились сообщения о посадке буксира на мель при использовании судна в качестве ледокола на пути следования плашкоута между материком и соседним островом Путятина. В приморском филиале морспасслужбы РИА Новости заявили, что судно, принадлежащее ведомству, на мели не сидит и движется в Находку. О возможной аварии агентству рассказали в администрации Фокино, но отметили, что лед с помощью буксира не кололи. Для выяснения подробностей на место выехала пресс-секретарь городских властей.

"Я вот наблюдаю, оно стоит, но на мели ли оно — вообще непонятно… Я не компетентна определить, на мели оно или не на мели. Стоит судно — стоит. Что там происходит, никто не подтверждает", — рассказала Приписнова.

Она подчеркнула, что администрация Фокино в целом не может однозначно сказать, что происходит с буксиром. Очевидцы тоже не дают однозначного ответа. "Специалист, который обслуживает местные суда, дунайские, он говорит, что никто не подтверждает, что оно на мели", — добавила собеседница агентства.