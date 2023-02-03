МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов видеоблогера Николая Соболева* и еще четырех человек, сообщается на сайте ведомства.

"Третьего февраля 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены П.В. Мезерин*, Н.Ю. Соболев*, А.Ю. Макашенец*, Е.А. Дудко* и Е.В. Прокашева*", — говорится в сообщении.

Уточняется, что Соболев* высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами.

В справке министерства указывается, что Екатерина Дудко* распространяла материалы, созданные иностранными агентами, предназначенные для неограниченного круга лиц, получала поддержку от иностранных источников, пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.

Елена Прокашева* распространяла материалы, созданные "иностранными агентами", предназначенные для неограниченного круга лиц, получала поддержку от иностранных источников, пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.

Отмечается, что Александр Макашенец* и Павел Мезерин* проживают за границей, где находятся остальные — не уточняется.

* Признан физлицом-иноагентом.