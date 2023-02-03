ВАШИНГТОН, 3 фев — ПРАЙМ. Канада ввела санкции против медиагруппы "Россия сегодня", а также 15 структур и 38 физических лиц, обвинив их в распространении "дезинформации и пропаганды", сообщил местный МИД. В МИД оценили заявления Шольца по "Северным потокам"

"Этот список включает… МИА "Россия сегодня" — принадлежащую государству медиакомпанию, которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator and Arctic.ru", — говорится в сообщении.

Канада в рамках нового пакета ограничительных мер внесла в санкционный список заместителя главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Горностаева, говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД североамериканской страны.

Кроме него под ограничения также попали ведущий ВГТРК Сергей Брилев и военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

В общей сложности новые санкции Канады затронули 38 физических и 16 юридических лиц.

Также в списки попали Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Дана Борисова, Ирина Аллегрова, Максим Аверин, Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян.