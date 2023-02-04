МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран соблюдать международные обязательства и сотрудничать с агентством. МАГАТЭ не предлагала вывести Росгвардию с Запорожской АЭС, заявил Рябков

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении конфиденциальный доклад организации сообщило, что инспекторы МАГАТЭ в ходе визита на ядерное предприятие Фордо в Иране обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной.

"Это необъявленное изменение (внесенное Ираном) не соответствует обязательствам Ирана, согласно соглашению о всеобъемлющих гарантиях… Мы призываем Иран соблюдать все юридически обязывающие международные обязательства по соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с агентством", — говорится в совместном заявлении стран.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди ранее заявил, что доклад МАГАТЭ по ядерному объекту в иранском Фордо основан на устаревшей информации и на ошибочном суждении одного из инспекторов агентства.