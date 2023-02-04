США, Франция, Германия и Британия призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ
США, Франция, Германия и Британия призвали Иран соблюдать обязательства и сотрудничать с МАГАТЭ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. США, Франция, ФРГ и Британия в связи с докладом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в иранском Фордо призвали Иран соблюдать международные обязательства и сотрудничать с агентством.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении конфиденциальный доклад организации сообщило, что инспекторы МАГАТЭ в ходе визита на ядерное предприятие Фордо в Иране обнаружили, что конфигурация центрифуг не соответствует ранее заявленной.
"Это необъявленное изменение (внесенное Ираном) не соответствует обязательствам Ирана, согласно соглашению о всеобъемлющих гарантиях… Мы призываем Иран соблюдать все юридически обязывающие международные обязательства по соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с агентством", — говорится в совместном заявлении стран.
Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди ранее заявил, что доклад МАГАТЭ по ядерному объекту в иранском Фордо основан на устаревшей информации и на ошибочном суждении одного из инспекторов агентства.
https://1prime.ru/society/20230204/839689373.html
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