Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ
СМИ: Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, позволяющий менять перечень предметов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство предлагает предоставить выпускникам возможность вносить изменения в перечень предметов, изначально указанных в заявлении на сдачу ЕГЭ, а также при наличии уважительной причины менять сроки проведения аттестации.
Вместе с тем изменения коснутся и военнослужащих. Если военнослужащий (призывник или контрактник) планирует поступать в военный вуз, то сможет подать все нужные документы по месту службы. При этом переносится дата итогового сочинения, которое является допуском к экзамену, с первой рабочей среды мая на вторую рабочую среду апреля.
В соответствии с приказом, документ вступит в силу с первого сентября 2023 года, и его действие продлится до сентября 2029-го.
https://1prime.ru/society/20230204/839689601.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.