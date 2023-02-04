МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов. Названы предпочтения абитуриентов в 2022 году

Министерство предлагает предоставить выпускникам возможность вносить изменения в перечень предметов, изначально указанных в заявлении на сдачу ЕГЭ, а также при наличии уважительной причины менять сроки проведения аттестации.

Вместе с тем изменения коснутся и военнослужащих. Если военнослужащий (призывник или контрактник) планирует поступать в военный вуз, то сможет подать все нужные документы по месту службы. При этом переносится дата итогового сочинения, которое является допуском к экзамену, с первой рабочей среды мая на вторую рабочую среду апреля.

В соответствии с приказом, документ вступит в силу с первого сентября 2023 года, и его действие продлится до сентября 2029-го.