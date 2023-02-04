МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Еще один китайский аэростат пролетает над Латинской Америкой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление минобороны США. Военные США отслеживают разведывательный воздушный шар над севером страны

"Мы получаем сведения об аэростате, которые пролетает над Латинской Америкой. По нашим оценкам, это еще один китайский аэростат-разведчик", — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Согласно американскому чиновнику, этот аэростат, похоже, на данный момент не движется в сторону США.

В четверг представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные заявили, что он принадлежит КНР. Администрация заявила о "неприемлемости" нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве США и отменила предстоящий визит в Пекин главы госдепартамента Энтони Блинкена.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме "китайского шпионского аэростата". В МИД сообщили, что аэростат серьезно отклонился от маршрута из-за ветра, Пекин сожалеет, что он оказался над США.