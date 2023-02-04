МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не исключил отставку своего помощника Масаёси Араи после его дискриминационных высказываний про представителей сексуальных меньшинств, сообщает агентство Киодо. Глава Банка Японии предсказал значительный рост зарплат

Накануне в ходе неформального общения с журналистами Араи заявил, что "не хотел бы жить по соседству" с парами из числа ЛГБТ и ему было бы "омерзительно даже их видеть". Кроме этого, по мнению помощника японского премьера, если Япония разрешит однополые браки, то это "поменяет общество, как оно есть". Вскоре после скандальных слов Масаёси Араи вновь вышел к журналистам и принес извинения за неподобающие высказывания, подчеркнув, что это было "личное мнение", а "премьер-министр так не считает".

В субботу журналисты попросили премьер-министра Японии Фумио Кисиду прокомментировать возможные дисциплинарные меры в отношении его помощника.

"Необходимо подойти к данному вопросу со всей строгостью", — ответил глава японского правительства.

Когда же журналисты попытались уточнить, что именно премьер имеет ввиду по "строгостью", Кисида сначала замялся, а затем ответил, что в случае подобных высказываний "невозможно не рассматривать вопрос" о будущем человека, их допустившего.

Япония является единственной страной из числа "Большой семерки", которая не признает однополые браки. В стране неоднократно рассматриваются иски представителей нетрадиционной ориентации, которые считают, что невозможность законно оформить брак между людьми одного пола нарушает статью Конституции о праве на свободу заключения браков.

Последнее решение суда по подобному иску было вынесено в ноябре прошлого года, когда суд в Токио отклонил иск, поданный от имени восьми человек, о том, что запрет на однополые браки нарушает основной закон страны. Суд мотивировал это тем, что основной закон по умолчанию исходил из возможности заключения брака между мужчиной и женщиной. Суд считает также, что вопрос признания или непризнания однополых браков лежит в плоскости законодательной инициативы парламента.