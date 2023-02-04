МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правкомиссия по вопросам садоводства и огородничества займется в текущем году решением коммунальных проблем и регламентированием работы садоводческих и огороднических товариществ, сообщил аппарат вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. ГД одобрила упрощение строительства торговых точек в садовых товариществах

Отмечается, что первоочередные задачи по данному направлению Абрамченко обозначила в ходе первого заседания правкомиссии.

"Прежде всего в ближайшие месяцы необходимо заняться вопросами обеспечения садоводческих и огороднических товариществ водой, электроэнергией, вывозом бытовых отходов и другими коммунальными проблемами. Также важно уделить внимание вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков. Еще один блок вопросов связан с обеспечением торговли продовольственными товарами на территории садоводческих и огороднических товариществ", — сказала она.

Вице-премьер поручила создать две рабочие группы комиссии: по энергетике и по имущественным вопросам. Также она предложила проработать вопрос добычи подземных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения для нужд садоводов и огородников в упрощенном порядке без получения лицензии на пользование недрами. Предложения необходимо представить к очередному заседанию правкомиссии. Страховщики оценили, сколько можно получить за ущерб от снега на даче

"Результаты работы по этим направлениям будут рассмотрены на очередном заседании комиссии в марте 2023 года. Всего в 2023 году предусмотрено четыре заседания", — сказано в сообщении.

Кроме того, в 2023 году представителям ведомств совместно с экспертами, включенным в работу комиссии, предстоит рассмотреть практику разведения на садовых и огородных земельных участках домашней птицы и кроликов. В плане также обозначена проработка мер поддержки садоводства и огородничества, изучение вопросов включения садоводческих территорий в границы населенных пунктов.