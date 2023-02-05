МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов, которые смогут получить в 2023 году более 2,5 тысячи россиян, сообщила пресс-служба правительства РФ. Мишустин утвердил порядок ведения реестра земель сельхозназначения

"В 2023 году более 2,5 тысячи россиян смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. График выпуска и распределения таких документов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Сертификаты позволяют россиянам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, которые имею всю необходимую социальную инфраструктуру, либо получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.

В 2023 году на данную меру поддержки в федеральном бюджете заложили почти 12 миллиардов рублей. Льготная ипотека разогнала цены на жилье, заявили в ЦБ

"Рассчитывать на нее могут отдельные категории граждан, в их числе – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС", — отмечают в пресс-службе.

Уточняется, что помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Работа ведется в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".