МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Бизнесмен Илон Маск пошутил о сбитом ВВС США китайском гражданском беспилотном аэростате, разместив в Twitter мем по мотивам мультфильма "Вверх". На нем изображен военный самолет, наносящий удар по множеству разноцветных воздушных шаров, которые удерживают дом главного героя мультфильма в воздухе. Илона Маска оправдали по иску инвесторов компании Tesla

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные согласно поручению президента страны Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По словам шефа Пентагона, аппарат применялся для наблюдения за стратегическими объектами.

Воздушный шар был замечен в небе США еще в начале прошлого месяца и о нем доложили Байдену. В субботу американский лидер заявил, что приказал сбить аэростат еще в минувшую среду, но послушал совета Пентагона и решил не подвергать опасности людей, находящихся на земле.

Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживало перемещения данного объекта. В связи с ситуацией госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китай в свою очередь заявил, что не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аппаратом. В Пекине заявили, что ситуация вызвана форс-мажором, устройство является метеозондом, отклонившимся от маршрута.