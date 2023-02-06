Минздрав Сирии: жертвами землетрясения стали 42 человека, более 200 пострадали
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ДОХА, 6 фев — ПРАЙМ. В результате землетрясения в трех сирийских провинциях погибли 42 человека и около 200 получили ранения, сообщило Сирийское агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
"Жертвами землетрясения в провинциях Хама, Алеппо и Латакия стали 42 человека, около 200 получили ранения. Эти цифры ещё не окончательные", — заявил помощник министра здравоохранения Ахмед Дамири.
https://1prime.ru/society/20230206/839697393.html
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