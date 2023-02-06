ДОХА, 6 фев — ПРАЙМ. В результате землетрясения в трех сирийских провинциях погибли 42 человека и около 200 получили ранения, сообщило Сирийское агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны. В Турции и Сирии произошло сильное землетрясение

"Жертвами землетрясения в провинциях Хама, Алеппо и Латакия стали 42 человека, около 200 получили ранения. Эти цифры ещё не окончательные", — заявил помощник министра здравоохранения Ахмед Дамири.