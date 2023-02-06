АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в семи провинциях Турции унесло жизни 76 человек, 440 пострадали, сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Жертвами землетрясения в Сирии стали 42 человека

"По состоянию на 06.30 (совпадает с мск) утра 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше", — сказано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.