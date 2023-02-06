КАИР, 6 фев — ПРАЙМ. Количество погибших в Сирии в результате землетрясения возросло до 111, пострадали 516 человек, сообщило министерство здравоохранения страны. В Турции и Сирии произошло сильное землетрясение

"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 111 человек, пострадали 516", — сказано в сообщении Минздрава Сирии.

Ранее сообщалось о 99 погибших и более 334 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.