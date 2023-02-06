Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 237 человек
Минздрав Сирии: число жертв землетрясения возросло до 237, пострадали 639 человек
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КАИР, 6 фев — ПРАЙМ. Количество погибших в результате землетрясения в Сирии возросло до 237, пострадали 639 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о 111 погибших и 516 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://1prime.ru/society/20230206/839698362.html
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