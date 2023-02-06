КАИР, 6 фев — ПРАЙМ. Количество погибших в результате землетрясения в Сирии возросло до 237, пострадали 639 человек, сообщило министерство здравоохранения страны. Землетрясение в Турции не затронуло туристическую зону, заявили в АТОР

"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 111 погибших и 516 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.