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2023
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Жертвами землетрясения в Турции стали 284 человека
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. Землетрясение в Турции унесло жизни 284 человек, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. "В результате землетрясения погибли 284 гражданина,... ПРАЙМ, 06.02.2023
общество , новости, турция, кахраманмараш, землетрясение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 6 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции унесло жизни 284 человек, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
"В результате землетрясения погибли 284 гражданина, пострадали 2 тысячи 323", — заявил он в ходе брифинга.
По его словам, больше всего погибших в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр — 70 человек, там же разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа — порядка 600.