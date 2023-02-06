СТАМБУЛ, 6 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции унесло жизни 284 человек, пострадали почти 2,5 тысячи, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе, сообщили СМИ

"В результате землетрясения погибли 284 гражданина, пострадали 2 тысячи 323", — заявил он в ходе брифинга.

По его словам, больше всего погибших в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр — 70 человек, там же разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа — порядка 600.