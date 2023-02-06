МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Схема с QR-кодами применяется мошенниками не только, чтобы похитить деньги с банковского счета жертв, но и для получения возможности оформить на них кредиты, сообщила РИА Новости координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Россиян предостерегли от скачивания "мошеннических" приложений

Ранее зампредседателя ЦБ РФ Герман Зубарев в интервью газете "Известия" сообщил о новой схеме мошенников: злоумышленники размещают QR-коды в общественных местах, при переходе по которым гражданам обещают гарантированные соцвыплаты, а затем похищают деньги с карты.

Когда жертвы после сканирования кода попадают на сайт или в чат-бот, им предлагается заполнить анкету для оформления пособия или выплаты, пояснила Лазарева. В погоне за вероятным дополнительным доходом люди забывают о бдительности и представляют паспортные данные, номера СНИЛС, платёжные данные карт и коды безопасности, добавила она.

"Впоследствии все эти данные злоумышленники используют не только для хищения денег со счетов, получив таким образом доступ к аккаунту на "Госуслугах", например, мошенники имеют возможность оформить на жертву кредиты или займы, похитить пенсионные накопления или даже оформить на жертву юрлицо для последующих махинаций", — рассказала эксперт. Мошенники начали звонить от имени "Госуслуг"

При этом, по ее словам, оценить размер ущерба от этой схемы невозможно, поскольку всё зависит от "глубины компрометации" данных жертвы – это могут быть и несколько тысяч рублей, лежащих на карте, и несколько миллионов кредитных денег, которые злоумышленники похищают, пользуясь незащищённым доступом к аккаунту на "Госуслугах".

"Но однозначно можно сказать, что эта схема не так распространена, как, например, телефонное мошенничество, которое по-прежнему сохраняет лидерство в топе жалоб, поступающих на платформу "Мошеловка", и составляет менее 2% от общего объёма сообщений", — заключила эксперт.