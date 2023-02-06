МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Конфискация имущества уехавших россиян в качестве вида наказания обсуждается, но сейчас поддержать такие поправки юридически нельзя, при этом если будут "глобальные" поправки, комитет Госдумы по государственному строительству их рассмотрит, сообщил журналистам глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников. СМИ: США впервые перечислили Украине конфискованные у россиянина средства

"Это обсуждается — конфискация как вид наказания. Конечно, мы против. Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать", — сказал парламентарий, отвечая на вопрос, обсуждаются ли поправки о конфискации имущества уехавших россиян и поддерживают ли такие меры.

Крашенинников не исключил, что такие поправки могут готовиться.

"Пока их нет. Я так понимаю, скорее всего, готовятся, наверно", — пояснил он.