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Жертвами землетрясения в Турции стали 912 человек
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. В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, ранены 5385, заявил в ходе выступления из центра управления координацией работ президент Турции Тайип Эрдоган. "На... ПРАЙМ, 06.02.2023
общество , новости, турция, землетрясение, реджеп тайип эрдоган, жертвы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, ранены 5385, заявил в ходе выступления из центра управления координацией работ президент Турции Тайип Эрдоган.
"На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", — сказал он и добавил обрушились 2818 зданий.
Эрдоган отметил, что прогнозировать число погибших в землетрясении сейчас невозможно.
"Мы надеемся преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями. Сейчас очень сложно прогнозировать число погибших", — заявил он.
По словам турецкого лидера, в спасательных операциях после землетрясения участвуют более 9 тысяч человек.
"В настоящее время 9 тысяч человек ведут поисково-спасательные операции, и это число постоянно увеличивается за счет тех, кто попадает в регион извне", — сообщил он.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов.