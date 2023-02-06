АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. В результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, ранены 5385, заявил в ходе выступления из центра управления координацией работ президент Турции Тайип Эрдоган. Нефтепроводы из Ирака и Азербайджана в Турции не повреждены, пишет СМИ

"На данный момент погибло 912 человек, ранены 5385 человек. Спасены 2470 человек", — сказал он и добавил обрушились 2818 зданий.

Эрдоган отметил, что прогнозировать число погибших в землетрясении сейчас невозможно.

"Мы надеемся преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями. Сейчас очень сложно прогнозировать число погибших", — заявил он.

По словам турецкого лидера, в спасательных операциях после землетрясения участвуют более 9 тысяч человек.

"В настоящее время 9 тысяч человек ведут поисково-спасательные операции, и это число постоянно увеличивается за счет тех, кто попадает в регион извне", — сообщил он.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов.