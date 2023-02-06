МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В центральной части Турецкой Республики в 13.24 мск было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Жертвами землетрясения в Турции стали 912 человек

Изначально сообщалось о магнитуде толчка в 7,8, но позднее она была откорректирована.

Согласно сообщению корреспондента РИА Новости, землетрясение произошло в столице страны Анкаре, толчки начали ощущаться в 13:27 (совпадает с мск).

По словам очевидцев, толчки также ощущались в окрестностях столицы.

Официальных данных о пострадавших и магнитуде пока нет. На юго-востоке Турции прогремел взрыв на газопроводе, сообщили СМИ

По данным EMSC, в центральном регионе Турции был зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 6,0. Разница во времени между двумя толчками составляла примерно 12 минут.

Ранее землетрясение в стране было зафиксировано в 10.24 по времени UTC (13.24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. Очаг находился на глубине 2 километров.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.