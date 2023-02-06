КАИР, 6 фев — ПРАЙМ. В Дамаске, Латакии и некоторых других провинциях Сирии ощущаются новые подземные толчки, сообщило сирийское государственное агентство САНА. В центральной части Турции зафиксировали новые землетрясения

"Землетрясение (ощущается — ред.) в Дамаске, Латакии и ряде провинций", — сказано в сообщении агентства.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.