В Сирии зафиксировали новые подземные толчки в Дамаске, Латакии и других провинциях
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КАИР, 6 фев — ПРАЙМ. В Дамаске, Латакии и некоторых других провинциях Сирии ощущаются новые подземные толчки, сообщило сирийское государственное агентство САНА.
"Землетрясение (ощущается — ред.) в Дамаске, Латакии и ряде провинций", — сказано в сообщении агентства.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в понедельник утром в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, ранены 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, где погибли свыше 300 человек, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
https://1prime.ru/society/20230206/839702875.html
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