КАИР, 6 фев — ПРАЙМ. Количество погибших после землетрясения в Сирии возросло до 371 человека, а пострадавших — до 1089 человек, сообщил министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия. В Сирии зафиксировали новые подземные толчки

"Число погибших в результате землетрясения возросло до 371 человека, пострадали еще 1089", — процитировало его слова сирийское информационное агентство SANA.

Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте, а также на севере Ирака и в столице страны Багдаде. Около 13.25 произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6 по оценкам турецких сейсмологов.