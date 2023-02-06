КАИР, 6 фев — ПРАЙМ. Количество погибших при землетрясении в Сирии увеличилось до 403, пострадали почти 1300 человек, заявил замминистра здравоохранения страны Ахмед Дмейрия. Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 1014 человек

"Число погибших в результате землетрясения возросло до 403 человек, пострадали еще 1284", — процитировало его слова сирийское информационное агентство SANA.

Ранее минздрав Сирии сообщал о 371 погибшем и 1089 пострадавших.

Как заявил РИА Новости министр муниципального управления страны Хусейн Махлюф, Сирия мобилизует все имеющиеся возможности, чтобы справиться с последствиями землетрясения. Он сообщил, что на заседании правительства во главе с президентом Башаром Асадом разработан "полномасштабный план действий и оперативного реагирования для всех госорганизаций".

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции, после чего были зафиксированы более 30 афтершоков. По последним данным, погибли 1014 человек, разрушено 2824 зданий. Второе землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турции в 13.24 мск, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии. Подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте, на севере Ирака и в столице страны Багдаде.