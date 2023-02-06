Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 1121 человека
Глава AFAD Татар: число жертв землетрясения в Турции выросло до 1121 человека
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АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции унесло жизни 1121 человека, ранения получили 7634 человека, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
"Погиб 1121 человек и 7634 получили ранения. Количество разрушенных зданий составляет 2 тысячи 834", — заявил он журналистам.
Ранее глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер сообщал о 1014 погибших.
https://1prime.ru/society/20230206/839706078.html
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