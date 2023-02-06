АНКАРА, 6 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции унесло жизни 1121 человека, ранения получили 7634 человека, сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар. На юго-востоке Турции отключили подачу газа к месту взрыва на газопроводе

"Погиб 1121 человек и 7634 получили ранения. Количество разрушенных зданий составляет 2 тысячи 834", — заявил он журналистам.

Ранее глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер сообщал о 1014 погибших.