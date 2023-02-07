АНКАРА, 7 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции унесло жизни 3381 человек, число раненых возросло до 20436 человек, обрушилось 5575 зданий, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар. Турция отказалась от предложения Маска передать Starlink, сообщили СМИ

"На данный момент у нас 3381 жертва, 20436 раненых", — заявил он журналистам.

По его словам, в результате землетрясения обрушились 5575 зданий.

Ранее сообщалось о 2921 погибшем.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.