Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3381 человека
Глава AFAD Татар: число жертв землетрясения в Турции выросло до 3381, ранены 20436 человек
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АНКАРА, 7 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции унесло жизни 3381 человек, число раненых возросло до 20436 человек, обрушилось 5575 зданий, сообщил гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
"На данный момент у нас 3381 жертва, 20436 раненых", — заявил он журналистам.
По его словам, в результате землетрясения обрушились 5575 зданий.
Ранее сообщалось о 2921 погибшем.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.
https://1prime.ru/society/20230207/839711773.html
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