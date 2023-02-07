МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Разговоры про превращение Украины в новую Южную Корею — "хотелки", заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Маск: большинство не замечают опасности эскалации конфликта на Украине

По итогам Корейской войны 1950-1953 годов было подписано перемирие, а не договор, что означает формальное состояние конфликта на полуострове. Документ разделил регион на две примерно равные по территории страны по 38 параллели.

"Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще — как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями", — прокомментировал политик "корейский сценарий", назвав его нереалистичным.

Медведев добавил, что Киев забыл упомянуть, что Корея распалась на две отдельных страны.

Кроме того, указал он, Украина "корейским сценарием" вбросила тезис раздела страны на части, сделав тем самым первый шаг к признанию новых реалий.

Референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народной республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин подписал соответствующие документы 30 сентября.