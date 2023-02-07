АНКАРА, 7 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции унесло жизни 3432 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек

"По состоянию на 12.10 (совпадает с мск) дня в результате землетрясений погибли 3 тысячи 432 человека и 21 тысяча 103 человека получили ранения", — сказано в сообщении.