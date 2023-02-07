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https://1prime.ru/society/20230207/839715119.html
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 3432
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. Землетрясение в Турции унесло жизни 3432 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). "По состоянию на 12.10 (совпадает с мск) дня в результате землетрясений... ПРАЙМ, 07.02.2023
общество , новости, турция, землетрясение, жертвы, пострадавшие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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АНКАРА, 7 фев — ПРАЙМ. Землетрясение в Турции унесло жизни 3432 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
"По состоянию на 12.10 (совпадает с мск) дня в результате землетрясений погибли 3 тысячи 432 человека и 21 тысяча 103 человека получили ранения", — сказано в сообщении.