Эрдоган назвал сумму затрат на ликвидацию последствий землетрясений
Эрдоган: на ликвидацию последствий землетрясений направили более пяти миллиардов долларов
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СТАМБУЛ, 7 фев — ПРАЙМ. Турецкие власти более пяти миллиардов долларов на ликвидацию последствий землетрясений, произошедших на юго-востоке страны, заявил в ходе телефонного брифинга президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Решено выделить нашим ведомствам 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов – ред.) для ликвидации последствий катастрофы", — сказал он.
Турецкий лидер добавил, что экстренные службы предоставили пострадавшим более 54 тысяч палаток, 102 тысяч матрасов, другие необходимые предметы первой необходимости. По его словам, в каждой из затронутых катастрофой провинций усилия спасателей координирует один из министров.
Кроме того, Эрдоган объявил чрезвычайное положение на 3 месяца в 10 провинциях, затронутых землетрясением.
"Мы быстро завершим президентский и парламентский процессы, касающиеся решения о чрезвычайном положении, которое продлится 3 месяца и охватит 10 пострадавших от землетрясения провинций", — заявил он в ходе обращения к народу во вторник.
https://1prime.ru/society/20230207/839717787.html
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