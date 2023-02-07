СТАМБУЛ, 7 фев — ПРАЙМ. Турецкие власти более пяти миллиардов долларов на ликвидацию последствий землетрясений, произошедших на юго-востоке страны, заявил в ходе телефонного брифинга президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турция скоро возобновит подачу нефти на Джейхан, пишет СМИ

"Решено выделить нашим ведомствам 100 миллиардов лир (порядка 5,3 миллиарда долларов – ред.) для ликвидации последствий катастрофы", — сказал он.

Турецкий лидер добавил, что экстренные службы предоставили пострадавшим более 54 тысяч палаток, 102 тысяч матрасов, другие необходимые предметы первой необходимости. По его словам, в каждой из затронутых катастрофой провинций усилия спасателей координирует один из министров.

Кроме того, Эрдоган объявил чрезвычайное положение на 3 месяца в 10 провинциях, затронутых землетрясением.

"Мы быстро завершим президентский и парламентский процессы, касающиеся решения о чрезвычайном положении, которое продлится 3 месяца и охватит 10 пострадавших от землетрясения провинций", — заявил он в ходе обращения к народу во вторник.