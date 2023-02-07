АНКАРА, 7 фев — ПРАЙМ. Количество погибших при землетрясении в Турции на данный момент составляет 3549 человек, заявил президент страны Тайип Эрдоган в ходе обращения к народу. Эрдоган назвал сумму затрат на ликвидацию последствий землетрясений

"У нас 3549 погибших и 22 тысячи 168 раненых. Самым большим утешением для нас является то, что на сегодняшний день более 8 тысяч наших граждан были спасены живыми из-под завалов", — сказал он.

Турецкий лидер добавил, что к поисково-спасательным работам в зоне землетрясения привлечены более 53 тысяч человек.

"В настоящее время в районе крушения работают 53 тысячи 317 человек поисково-спасательного и вспомогательного персонала. С каждым часом их число увеличивается за счет команд из Турции и из-за рубежа. На данный момент в регион отправлено 54 тысячи палаток, 102 тысячи кроватей и другие предметы", — сообщил он.