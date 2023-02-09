МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин уходит в отставку после трех десятков лет работы на внешнеполитическом поприще, сообщило агентство Блумберг. Белый дом обвинили во лжи в отношении диверсии на "Северных потоках"

Грин с начала президентства Джо Байдена занял пост старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ).

Агентство цитирует главу СНБ Джейка Салливана, который отметил "абсолютно центральную роль" Грина в работе над поддержкой Украины и мерами в отношении России.

Грин перешел в Белый дом из госдепартамента, где он занимал различные должности в Вашингтоне и за рубежом, в том числе руководил российским отделом, был политическим советником посольства США в Москве и советником-посланником посольства в Варшаве.