Bloomberg: уходит в отставку главный специалист Белого дома по России
Bloomberg: главный специалист Белого дома по России Эрик Грин уходит в отставку
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин уходит в отставку после трех десятков лет работы на внешнеполитическом поприще, сообщило агентство Блумберг.
Грин с начала президентства Джо Байдена занял пост старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ).
Агентство цитирует главу СНБ Джейка Салливана, который отметил "абсолютно центральную роль" Грина в работе над поддержкой Украины и мерами в отношении России.
Грин перешел в Белый дом из госдепартамента, где он занимал различные должности в Вашингтоне и за рубежом, в том числе руководил российским отделом, был политическим советником посольства США в Москве и советником-посланником посольства в Варшаве.
https://1prime.ru/society/20230209/839738785.html
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