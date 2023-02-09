МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россияне в среднем в 2022 году отдавали мошенникам по 50-100 тысяч рублей, при этом потери от вложений в финансовые пирамиды, по оценкам экспертов ЦБ, составили за год порядка 5-6 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Аферисты начали звонить россиянам через мессенджеры с номеров США и Канады

"В прошлом году, как считают наши эксперты, потери от вложений в финансовые пирамиды составили порядка 5-6 миллиардов рублей. Это, конечно, много. Но, например, в 2021 году потери только в пирамиде Finiko составляли, по сообщениям МВД, свыше 5 миллиардов рублей. Общие потери от деятельности нелегалов и пирамид, по нашей оценке, уменьшились примерно на 30-35% (по сравнению с 2021 годом – ред.)", — указал он.

"Средний чек находится в диапазоне 50-100 тысяч рублей", — добавил Лях.

По его словам, снижение потерь связано в том числе с тем, что Банк России выявляет мошеннические проекты на ранней стадии, пока организаторы не успели привлечь много людей. По данным ЦБ, в прошлом году не было крупных кейсов.

"Мы не даем мошенническим проектам "превращаться в паровозы, пока они еще чайники", — сказал директор департамента, цитируя анекдот. "В среднем на время от выявления нелегала до публикации информации на сайте уходит 5-5,5 дней", — добавил он.

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