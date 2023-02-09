МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Пожар на площади около 300 квадратных метров тушат после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске, где обрушился подъезд, эвакуировано 50 человек, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области. В Ростовской области загорелся завод нефтепродуктов

Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после хлопка газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По предварительным данным, погиб один человек, еще четверо пострадали.

"В результате хлопка газа произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир. Предварительно, площадь пожара — 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС пояснили, что сообщение о взрыве бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме с последующим горением поступило в 03.43 мск (07.43 местного времени). На месте работают спасатели. Информация о пострадавших уточняется.